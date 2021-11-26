В Украину идут сильные дожди со штормовым ветром: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасная. Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха, но в большинстве областей ожидается сильный штормовой ветер. А местами пройдут осадки.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие несколько дней, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре .

По прогнозу Диденко, осадков в пятницу будет мало – только вечером на крайнем Западе и в южных районах Одесской области. Однако почти все регионы накроет сильным штормовым ветром.

"Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду. Температура воздуха на протяжении дня повыситься, ожидается +4 +10 градусов. На Востоке и северо-востоке свежее, +2 +5 градусов, а ночью еще и подморозит, -3 -7 градусов", - предупредила синоптик.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Однако возможен очень сильный ветер, поэтому Диденко призвала держаться подальше от старых деревьев, билбордов и внимательно выбирать место для парковки автомобиля.

Температура воздуха в столице ночью ожидается около 0, а днем прогреется до +7 градусов.

"В субботу-воскресенье в Украине пройдут периодические дожди, будет тепло и ветрено", - предупредила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу дожди зацепят Закарпатье, Волынь и Львов.

В остальных областях – без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, на востоке -4 -7 градусов.

Днем ожидается на востоке и севере +3 +5 градусов, в центре и на западе +5 +8 градусов, на юге прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 26 ноября

В субботу дождями накроет все регионы Украины, на северо-востоке возможен мокрый снег.

Ночная температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, только на востоке от -1 до -3 градусов.

Днем на востоке, западе и севере +5 +8 градусов, в центре +8 +10 градусов, в южной части потеплеет до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 27 ноября

В воскресенье дождем с мокрым снегом накроет западные области, а дожди пройдут в центральных и южных областях, частично – на востоке.

Температура воздуха снова начнет снижаться. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, на юге до +7.

Днем на западе и севере от +3 до +7 градусов, в центре и на востоке +7 +10 градусов, в южной части +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 28 ноября