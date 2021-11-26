В Україну йдуть сильні дощі зі штормовим вітром: які області постраждають від негоди

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечна. Синоптики спрогнозували підвищення температури повітря, але в більшості областей очікується сильний штормовий вітер. А місцями пройдуть опади.

Яка погода очікує українців у найближчі кілька днів, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі .

За прогнозом Діденко, опадів у п'ятницю буде мало - тільки ввечері на крайньому заході та в південних районах Одеської області. Однак майже всі регіони накриє сильним штормовим вітром.

"Південний вітер буде розганятися до 7-12 метрів в секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів в секунду. Температура повітря протягом дня підвищитися, очікується + 4 + 10 градусів. На Сході та північному сході свіже, +2 +5 градусів, а вночі ще й підморозить, -3 -7 градусів", - попередила синоптик.

У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Однак можливий дуже сильний вітер, тому Діденко закликала триматися подалі від старих дерев, білбордів і уважно вибирати місце для паркування автомобіля.

Температура повітря в столиці вночі очікується близько 0, а вдень прогріється до +7 градусів.

"У суботу-неділю в Україні пройдуть періодичні дощі, буде тепло і вітряно", - попередила синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в п'ятницю дощі зачеплять Закарпаття, Волинь та Львів.

В інших областях - без істотних опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів, на сході -4 -7 градусів.

Вдень очікується на сході та півночі +3 +5 градусів, в центрі та на заході +5 +8 градусів, на півдні прогріється до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 листопада

В суботу дощами накриє всі регіони України, на північному сході можливий мокрий сніг.

Нічна температура коливатиметься від + 2 до + 6 градусів, тільки на сході від -1 до -3 градусів.

Вдень на сході, заході та півночі +5 +8 градусів, у центрі +8 +10 градусів, у південній частині потеплішає до +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 27 листопада

В неділю дощем з мокрим снігом накриє західні області, а дощі пройдуть в центральних і південних областях, частково – на сході.

Температура повітря знову почне знижуватися. Вночі очікується від 0 до + 5 градусів, на півдні до +7.

Вдень на заході та півночі від +3 до +7 градусів, в центрі та на сході +7 +10 градусів, в південній частині +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 28 листопада