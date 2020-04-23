Дожди, но тепло до +18: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных областях ночью будут морозы до -3

Погода в Украине 23 апреля немножко ухудшится, пройдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +13 до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +13+18, а ночью +2+5. На севере, в частности в Черниговской и Сумской области, пройдут дожди, температура воздуха днем +13+15, а ночью +1+5. На востоке страны без дождей, днем будет +13+15, а ночью -1-3. В центральных областях днем будет +13+17, а ночью +1+3. На юге страны переменная облачность, днем будет +13+17, а ночью +3+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +2+4.

Ранее прогнозировали, погода в Украине сильно изменится в ближайшие дни. В страну придет существенное потепление, а вместе с ним и дожди, а иногда и ливни.

Как ранее РБК-Украина писало, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений.