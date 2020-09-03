В Украину идут проливные дожди и сильный холод: появилась карта

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине сильно изменится в ближайшие дни

Погода в Украине сильно изменится уже в пятницу, 4 августа, на большинстве территорий. Синоптики прогнозируют похолодание днем на Западе и Севере, но Восток и юго-восток все еще удержатся в зоне высокой температуры. Также значительную часть страны накроет сильными дождями с грозами.

Так, согласно данным Наталки Диденко в Facebook, в западных и северных областях ожидается +18+23 градуса, а в юго-восточных и восточных до +34. Жителям холодной части страны синоптик посоветовала доставать пуховики.

Остальная часть страны поделится на жаркую и холодную половины.

"Центральная часть разделится во мнениях: от свежей Винницкой области до горячего Днепра с районами. Юг также вздохнет легче, разве Запорожья крепко будет держать лето за хвост, будет жарко", - пишет синоптик.

Дожди, местами с грозами, местами пройдут от Севера через центральную часть в Одесской области и Крыму. А на Западе и Востоке осадки маловероятны.

В Киеве в пятницу ожидается +20+22 градуса, да еще и с дождем.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, что будет происходить с погодой в стране в последний рабочий день.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что Украину накроет грозами, синоптики предупредили о похолодании.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.