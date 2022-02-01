В Украину снова идут морозы и мокрый снег: где ожидается сильное похолодание

Погода в Украине в ближайшие несколько дней не порадуют теплом или ясной погодой. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, а местами будет идти снег и мокрый снег. Также вероятно усиление ветра.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу Диденко, февраль начнется с морозов, местами температура опустится до -2 -8 градусов. На дорогах гололедица, днем около 0 градусов.

Небольшие осадки возможны в Карпатах, в около карпатских областях, немного снега с дождем пройдет в Одесской области и будет снежить в Сумах.

В Киеве ожидается до -5 градусов в ночное время, днем в пределах от 0 до -2 градусов и гололедица.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 1 февраля в западных, северных и центральных областях температура упадет до -4 -6 градусов. Днем ожидается от -2 до +1 градуса. Возможны небольшие осадки в виде снега и сильный ветер.

На востоке, северо-востоке и в южной части в ночные часы от -2 до -5 градусов, днем от -1 до +3 градусов, на юге до +4 +6 градусов. Осадки возможны только в Одессе, в остальных областях – сухо.

Карта погоды в Украине на вторник, 1 февраля

В среду, 2 февраля, погода снова начнет сильно портиться. Сильный мокрый снег и снег с дождем ожидается на западе страны, в центре, на юге и в большинстве областей на востоке.

Морозы начнут усиливаться, ожидается ночью от -4 до -9 градусов, днем в большинстве областей от -1 до +1 градуса. На востоке и юге местами прогреется до +2 +4 градусов.

Карта погоды на среду, 2 февраля

В конце недели, 4-5 февраля, синоптики прогнозируют ночные морозы до -9 -11 градусов. Днем возможно от -2 до -5 градусов.

Карта погоды на пятницу, 4 февраля