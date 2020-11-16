В Украину идут четыре гриппа-мутанта: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне

В Украину идут четыре штамма гриппа (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, какие штаммы гриппа идут в Украину и чем они отличаются от предыдущих

В Украине кроме пандемии коронавируса начинает бушевать грипп. Медики обеспокоены ситуацией в стране, так как сочетание двух вирусов может привести к серьезным осложнениям и существенно усложнить диагностику заболеваний.

Как отмечают специалисты, в этом году в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа, которые ранее уже диагностировались у пациентов. Однако в этом году они мутировали в новые штаммы, что создает дополнительную опасность для украинцев. Об этом пишет издание "Сегодня".

В этом сезоне в Украине будут бушевать четыре штамма гриппа типа А и В:

Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09. В народе – "свиной" грипп, который вызвал пандемию в 2009 году

Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – тоже подтип свиного гриппа

Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)

Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

Чем отличаются эти штаммы и типы

Грипп типа А бывает не только у людей, а еще у птиц и свиней. Из-за широты носителей и его способности изменяться, вирус гриппа типа А может быть разнообразным. Он может вызвать эпидемию на отдельных территориях. Самые распространенные – H1N1 и H3N2.

Грипп типа В встречается только у людей. Он не делится на подтипы и у него есть конкретные вирусные линии и штаммы.

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