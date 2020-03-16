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В Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погоды

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 11:35
В Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погоды
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни

Погода в Украине в скором времени изменится - в страну вернутся аномально высокие градусы, осадки маловероятны, ветер успокоится. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Наталки Диденко, теплеть начнет уже во вторник, 17 марта. После холодных дней температура прогреется до +5+9, на Западе - от +7 до +12.

Почти по всей стране будет преимущественно сухая погода, только на Западе и Севере вероятен небольшой дождь, ветер умеренный.

В Киеве во вторник, 17 марта, вероятен небольшой дождь, но ни до чего серьезного не дойдет. Воздух в столице прогреется до +7 градусов.

"Пик потепления придется на четверг-пятницу, до +12+17 градусов", - пишет синоптик.

А вот в воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится. В страну снова придет похолодание и мокрый снег.

Синоптики Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз Наталки Диденко. По их картах с 17 по 20 марта можно увидеть, как будет повышаться температура в эти дни.

Согласно картам синоптиков, в ближайшую ночь в стране еще ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов, но в дальнейшем потеплеет.

В Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погоды

Погода в Украине 17 марта (фото: meteo.gov.ua)

18 марта по стране будет малооблачно и тепло. На Западе от +10 до +15, в остальных регионах от +7 до +11.

В четверг, 19 марта, будет самый ясный и теплый день на этой неделе. Установится солнечная погода с температурой от +11 до +16, лишь в Крыму будет прохладнее (+9+11).

20 марта тепло в стране сохранится, но будет пасмурно с небольшим дождем по всей территории.

В Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погодыВ Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погодыВ Украину идут аномальные градусы: появились новые карты погоды

Погода в Украине с 18 по 20 марта (фото: meteo.gov.ua)

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