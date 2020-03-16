В Україну йдуть аномальні градуси: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться в найближчі дні

Погода в Україні незабаром зміниться - в країну повернуться аномально високі градуси, опади малоймовірні, вітер заспокоїться. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, почне теплішати вже у вівторок, 17 березня. Після холодних днів температура прогріється до +5+9, на Заході - від +7 до +12.

Майже по всій країні буде переважно суха погода, лише на Заході та Півночі можливий невеликий дощ, вітер помірний.

У Києві у вівторок, 17 березня, можливий невеликий дощ, але ні до чого серйозного не дійде. Повітря у столиці прогріється до +7 градусів.

"Пік потепління прийдеться на четвер-п'ятницю, до +12+17 градусів", - пише синоптик.

А от у неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться. В країну знову прийде похолодання і мокрий сніг.

Синоптики Українського гідрометцентру підтверджують прогноз Наталки Діденко. На їх картах з 17 по 20 березня можна побачити, як буде підвищуватися температура в ці дні.

Згідно з картами синоптиків, найближчої ночі в країні ще очікуються заморозки від 0 до -4 градусів, але в подальшому потеплішає.

Погода в Україні 17 березня (фото: meteo.gov.ua)

18 березня по країні буде ясно та тепло. На Заході від +10 до +15, у решті регіонів від +7 до +11.

У четвер, 19 березня, буде самий ясний і теплий день на цьому тижні. Встановиться сонячна погода з температурою від +11 до +16, лише в Криму буде прохолодніше (+9+11).

20 березня тепло в країні збережеться, але буде хмарно з невеликим дощем по всій території.

Погода в Україні з 18 по 20 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні.