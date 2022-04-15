В Украину идет затяжное похолодание с дождями: где температура упадет до морозов

16 апреля почти все области страны накроет умеренными и сильными дождями. Сухо будет только в Херсоне, Днепре, Запорожье и в Луганской и Донецкой областях. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами во всех областях.

Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +7 градусов. Днем холоднее всего будет на западе и севере страны, от +6 до +9 градусов, в центре от +11 до +13 градусов. В южной и восточной части теплая погода сохранится, от +14 до +18 градусов.

В Киеве 16 апреля пройдет дождь, ночью около +7 градусов, днем прогреется до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 апреля

17 апреля кратковременные и умеренные дожди охватят полностью всю территорию Украины. Ночью во многих областях возможен дождь с мокрым снегом. Ночная температура упадет до +1 +3 градусов, в южной части и на востоке от +5 до +8 градусов.

Днем в воскресенье на западе, севере и в центре от +6 до +10 градусов, на юге опустится температура до +9 +13 градусов, на востоке ожидается +8 +13 градусов, только в Донецкой и Луганской областях +14 +16 градусов.

В Киеве 17 апреля пройдет небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Температура воздуха в столице ночью от +1 до +3 градусов, днем +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 апреля

18 апреля дожди уйдут только из западных областей, в остальных – кратковременные дожди. Ночная температура воздуха упадет в западной части до -1 градуса, в центре, севере и на юге от +3 до +6 градусов, на востоке +6 +8 градусов.

Днем на западе от +5 до +8 градусов, на севере и в центре, а также в Одессе +7 +10 градусов. На востоке страны и в большинстве южных областей воздух снова прогреется до +15 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 18 апреля

Тем временем, 15 апреля в Украине будет тепло и солнечно. Небольшие кратковременные дожди возможны только на Волыни, в Закарпатье и во Львове.

Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, днем в большинстве областей прогреется до +16 +18 градусов.

В Киеве в пятницу будет солнечно и сухо, возможна небольшая облачность. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу. 15 апреля