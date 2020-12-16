В Украину идет уникальная погода: такого не было давно

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг, 17 декабря, будет уникальной, ведь практически по всей территории в дневное и ночное время ожидается одинаковая температура. Синоптики предупредили украинцев также о туманах и вероятном гололеде.

Так, согласно данным Наталки Диденко в Facebook, температура будет колебаться около нуля.

А вот на Юге и Западе ожидается +1+5 днем, на Востоке - небольшой минус - от 0 до -3 мороза.

"Интересно, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение всей суток, и ночью, и днем", - отметила синоптик.

А вот серьезных осадков в стране не предвидится. Но есть вероятность небольшой мороси и туманов. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность на дорогах.

"Хотя в целом ситуация с гололедом стала более безопасной, но все же даже небольшое подмерзание может схватить тонким ледком - не спешите обувать скользкие кеды или высокие каблуки", - предупреждает Диденко.

В Киеве 17 декабря облачно, но без существенных осадков. Туман добавит влажности и серости. Гололедица в столице маловероятна. Температура воздуха ночью 0... -1 градус мороза, днем от 0 до +2 градусов тепла.

"Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без существенных осадков будет доминировать до конца недели", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре также показали карты погоды на четверг, 17 декабря. Судя по ним, завтра будет пасмурный день и во многих областях в течение суток температура меняться не будет.

Погода в Украине 17 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что ранее синоптики предупредили об антициклоне Yadigar, который будет управлять погодной ситуацией в стране.

Также врач и тренер по фигурному катанию рассказали, как вести себя в условиях гололедицы, чтобы не упасть, и что делать, если вы все же упали.