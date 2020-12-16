В Україну йде унікальна погода: такого не було давно

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер, 17 грудня, буде унікальною, адже практично по всій території в денний і нічний час очікується однакова температура. Синоптики попередили українців про тумани і ймовірну ожеледь.

Так, згідно з даними Наталки Діденко в Facebook, температура коливатиметься близько нуля.

А ось на Півдні та Заході очікується +1+5 вдень, на Сході - невеликий мінус - від 0 до -3 морозу.

"Цікаво, що зараз температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби, і вночі, і вдень", - зазначила синоптик.

А ось серйозних опадів в країні не передбачається. Але є ймовірність невеликої мряки і туманів. Тому водіям потрібно дотримуватися обережності на дорогах.

"Хоча в цілому ситуація з ожеледицею стала більш безпечною, але все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком - не поспішайте взувати слизькі кеди або високі підбори", - попереджає Діденко.

У Києві 17 грудня хмарно, але без істотних опадів. Туман додасть вологості і сірості. Ожеледиця у столиці малоймовірна. Температура повітря вночі 0... -1 градус морозу, вдень від 0 до +2 градусів тепла.

"Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю і без істотних опадів буде домінувати до кінця тижня", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також показали карти погоди на четвер, 17 грудня. Судячи з них, завтра буде похмурий день і в багатьох областях протягом доби температура змінюватися не буде.

Погода в Україні 17 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що раніше синоптики попередили про антициклон Yadigar, який буде керувати погодною ситуацією в країні.

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