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В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет потепление, местами до + 10 градусов, что позволит вражеским танкам покрепче позаседать в украинских болотах, а потом там и померзнуть. Ведь после волны весеннего тепла все же несколько похолодает.

Что будет с погодой в первую половину следующей недели, читайте ниже в материале Styler.

По данным синоптика Наталки Диденко, в понедельник-вторник ожидается до +5+7 градусов. Далее немного снова похолодает, но не критично.

По данным сайта Gismeteo, больше всего потепление ощутят жители западных, южных, северных областей. Станет теплее и в центре, а вот до востока теплый воздух в ближайшие три дня не доберется, однако температура все же немного повысится.

Самые высокие показатели ожидаются на Западе, где уже во вторник, 15 марта будет до +10, на севере и также на юге, до +8 градусов. А на востоке все еще около нуля, туда потепление придет позже.

Осадки не предвидятся.

Смотрите ниже прогноз погоды на три дня для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Чернигова:

Ранее мы писали, где в Киеве можно снять наличные без банкомата.

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