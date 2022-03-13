В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро

Погода в Украине принесет потепление, местами до + 10 градусов, что позволит вражеским танкам покрепче позаседать в украинских болотах, а потом там и померзнуть. Ведь после волны весеннего тепла все же несколько похолодает.
Что будет с погодой в первую половину следующей недели, читайте ниже в материале Styler.
По данным синоптика Наталки Диденко, в понедельник-вторник ожидается до +5+7 градусов. Далее немного снова похолодает, но не критично.
По данным сайта Gismeteo, больше всего потепление ощутят жители западных, южных, северных областей. Станет теплее и в центре, а вот до востока теплый воздух в ближайшие три дня не доберется, однако температура все же немного повысится.
Самые высокие показатели ожидаются на Западе, где уже во вторник, 15 марта будет до +10, на севере и также на юге, до +8 градусов. А на востоке все еще около нуля, туда потепление придет позже.
Осадки не предвидятся.
Смотрите ниже прогноз погоды на три дня для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Чернигова:
Ранее мы писали, где в Киеве можно снять наличные без банкомата.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!