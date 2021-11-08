В Украину идет сильное похолодание и снег: температура упадет до 10 градусов мороза

Погода в Украине в ближайшие дни станет холодной и местами ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха стремительно пойдет вниз, ожидаются морозы.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

Как сообщает Наталка Диденко, во вторник Украину будут пересекать атмосферные фронты. Они принесут похолодание, дожди и мокрый снег.

"Завтра нас будут проходить атмосферные фронты. Поэтому в южной части, на юго-востоке и местами, локально, на западе Украины пройдут дожди. Остальные территории окажутся в тылу фронтов – поэтому существенные осадки вряд ли. За фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения", - предупредила Диденко.

Она отметила, что завтра максимальная температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, только на юге прогреется до +6 +11 градусов.

Ожидаются туманы, и ночью температура упадет до -2 -8 градусов.

"В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели. Температура воздух завтра днем всего лишь +4 +6 градусов. В ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза", - сообщила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 ноября дожди пройдут на востоке, северо-востоке, юге и юго-востоке страны.

В Сумах и Харькове возможен дождь с мокрым снегом. По всей территории страны ожидается холодный ветер со штормовыми порывами.

Ночью от +2 до +5 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов, только на юге воздух прогреется до +8 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 9 ноября

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Возможно усиление ветра.

Температура ночью упадет до -2 -4 градусов, на западе, в центре и на севере до -6 градусов. Днем в большинстве регионов ожидается от +3 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 10 ноября

11 ноября осадки не прогнозируются, но на востоке ночная температура упадет до -6 -10 градусов. В остальных областях ожидается -4 -6 градусов.

Днем в Украине от +3 до +7 градусов, на западе и юге прогреется местами до +8 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 11 ноября

К концу недели, по прогнозу синоптиков, морозы отступят и ночью ожидается в большинстве областей от -1 до +3 градусов.

Днем от +5 до +9 градусов, на юге и в западных областях до +9 +11 градусов.