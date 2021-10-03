В Украину идет сильное похолодание с ливнями: названа дата

Погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни. Вместо этого придет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями.
Какой будет синоптическая ситуация в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.
По данным ресурса Gismeteo, атмосферный фронт зайдет в страну к следующим выходным, пока же погода будет ясной и солнечной. Температура от +11 до +18, теплее всего на западе, а на востоке и севере прохладнее.
А вот 8-10 сентября ожидаются осадки. Градусы снизятся на севере до +7+13 днем, осадки вероятны почти всей стране, особенно в южных областях.
Смотрите ниже прогноз для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы.
Скрин: Прогноз погоды в Украине на (gismeteo.ua)
В Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие несколько дней возможны заморозки до -5 градусов.
"Ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, 5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Понедельник, 4 октября ожидается ясным, солнечным, осадки маловероятны.
Днем температура будет от +13 до +18 на западе (теплее во Львовской области, +18+20 и на Закарпатье, +19+21). На севере, востоке и в центре +11+16, на юге +14+17 градусов.
Скрин: Погода в Украине 4 октября (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики рассказали также, что будет с погодой в Украине в октябре 2021.