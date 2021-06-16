В Украину идет сильная жара: синоптик назвала дату

Погода в Украине 17 июня, в четверг, будет жаркой. Это обусловлено наступлением жаркой погоды над Европой. То есть кусочек западноевропейской жары достанется и нашей стране.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Настоящие летние градусы коснутся прежде всего северных областей Украины, отметила эксперт. Немного прохладнее будет на Юге страны.

"То есть завтра в Украине в течение дня от +24 до +27 градусов, на севере местами до 28 градусов. В южной части ожидается от + 20 до +24 градусов", - предупредила Диденко.

Где будут дожди

17 июня над Крымом и Приазовьем будет царить циклон. Там будут осадки и возможен град. Также это касается и восточных областей.

"Циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду. В южной части, на Востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град!" - написала синоптик.

На Западе и Севере Украины дожди будут блокировать антициклон с севера, северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных с дождями районов Севера и Запада (например, Черновицкая область, южные районы Киевщины) доберутся локальные осадки, отметила эксперт.

Погода в Киеве

В Киеве 17 июня ожидается жаркая погода, температура воздуха достигнет +28 градусов.

"В Киеве 17-го июня ожидается жаркая погода, в течение дня от +26 до +28 градусов. О каких-то серьезных осадках речь не идет, разве что качнется, затронет немного, мощный влажный массив с юга. В пятницу, субботу и на Зеленое воскресенье в Киеве будет настоящее лето - сухо, солнечно и от + 27 до + 29 градусов", - дала свой прогноз Диденко.