В Украину идет сезон дождей: какие области зальет

Погода в Украине испортится уже на этой неделе. В страну придут затяжные моросящие дожди, небо затянет тучами, но при этом в стране потеплеет почти до +20 градусов, ночные заморозки прекратятся. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что задождит уже в пятницу и субботу, 24 и 25 апреля. Пока же в стране будет сухо с переменной облачностью. Завтра, 22 апреля, удержится умеренная температура +9+13 днем (кроме Закарпатья с 15+17) и +3+6 ночью. Ветер ожидается порывистый от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве в среду без осадков, ветрено, температура +10+12 днем, +3+5 ночью.

23 апреля потеплеет до +11+17 градусов, ночью +3+6, но на Востоке заморозки от 0 до -2 в ночное время. Без осадков.

Погода в Украине 22 и 23 апреля (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 24 апреля, страну затянет облаками и моросящими дождями. Непогода обойдет только Юг страны. Температура существенно не изменится, разве что на Востоке потеплеет, как днем, так и ночью.

25 апреля дождями зальет уже почти всю страну, кроме Крыма и Запорожской области. При этом существенно потеплеет до +15+18 днем и +3+8 ночью.

Погода в Украине 24 и 25 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик шокировал прогнозом на лето в Украине.