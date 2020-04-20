Накроет сильными дождями: синоптики сообщили, когда ждать ухудшения погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет на этой неделе неприятные сюрпризы

Погода в Украине в апреле крайне нестабильная и после относительно теплой и мягкой зимы, весна не сильно радует долгожданным теплом. В ближайшую неделю в стране ожидаются заморозки, а во второй половине – все области накроет затяжными дождями.

Так по прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу и субботу, 24 и 25 апреля, в Украине ожидаются дожди во всех областях. Ночная температура воздуха начнет подниматься и к концу недели морозы сменятся потеплением до +3 +6 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +13 до +16 градусов. Немного теплее будет только на юге – до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на 24 апреля

Тем временем, во вторник, 21 апреля, дожди охватят северные и восточные области. Температура воздуха ночью будет очень низкой, а днем в большинстве областей – прохладно.

На востоке дожди пройдут во всех областях, кроме Днепра и Полтавы. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов.

В южных областях сухо, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем +11 +13 градусов. В Крыму без осадков, ночью +3 +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

На севере кратковременные дожди. Ночью до -3 градусов, днем столбики термометров покажут всего +9 +11 градусов.

В западных областях сухо, переменная облачность. Ночью от -1 до -3 градусов, днем потеплеет до +9 +13 градусов.

В центральной части страны переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в большинстве областей до -2 градусов, днем от +9 до +12 градусов.

В Киеве 21 апреля ожидается сухая погода, облачно. Ночью до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на 21 апреля

Во среду, 22 апреля, в Украине будет сухо во всех областях. Синоптики прогнозируют переменную облачность и усиление ветра до штормовых значений. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +10 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 22 апреля

В четверг, 23 апреля, в Украине начнет подниматься температура воздуха. Ожидается сильный штормовой ветер, без осадков. Ночью в большинстве областей от +3 до +5 градусов, днем от +13 градусов на востоке и в центре до +16 градусов на юге и западе.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на 23 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали даты сильного потепления в Украине.