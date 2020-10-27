В Украину идет сезон дождей и холода: осталось всего пару дней

Погода в Украине принесет похолодание и дожди. Синоптики огорчили новыми картами погоды, ведь у нас скоро начнется "сезон дождей" и низких градусов.

Так, Наталка Диденко в Facebook шутит, что "у нас есть пару дней добежать до канадской границы".

Ведь 28-29 октября еще побудет теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. Но уже в пятницу небо затянет тучами и дождями. Столбики термометров поползут вниз.

"Подойдут отовсюду разные дожди - от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних", - пишет синоптик.

Завтра же в Украине, похоже последний солнечный день. 28 октября будет +13+18, а на Юге - до +20 градусов. Осадки не предвидятся, ветер восточный, умеренный или слабый.

В Киеве будет тепло и без дождей, днем до +15 градусов. Но с 30 октября температура в столице снизится, появятся дожди.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что погода начнет портиться уже в четверг, 29 октября. Осадки в этот день еще не ожидаются, но станет облачно (кроме Востока). А вот 30-31 октября - прохладно, хмуро, дожди.

Ниже карты погоды до конца октября.

Погода в Украине с 28 по 31 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в ноябре. Они обещают, что природа покажет свои прихоти.

А вот метеорологи в долгосрочном прогнозе рассказали, какой будет погода этой зимой в Киеве.