В Украину идет серьезное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине существенно начнет меняться в пятницу, 5 июня. А выходные после затяжных холодов порадуют летними +25+27 градусов. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, по словам Диденко, в пятницу украинцы наконец-то избавятся от "лишних килограммов одежды". Ну а пока придется потерпеть, ведь 3 июня будет все еще прохладно, да и еще и дождливо. Об этом синоптик написала в Facebook.

Дожди в среду охватят большинство областей, а циклон окажется над западной частью страны.

"Прояснения возможны вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровщину в Запорожье", - написала синоптик и отметила, что ветер будет умеренным - от 3 до 10 метров в секунду.

Ближайшая ночь все еще будет прохладной (+5+9 градусов), на Востоке до +12-ти. Днем завтра в среднем +13+19, на Востоке - теплее - от +17 до +23, а на Западе - холодно - всего +11+14 градусов.

В Киеве 3-го июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6+8 градусов, днем в среду потеплеет до +17 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на своих картах анонсировали существенное потепление на 6 июня, но ползти вверх столбик термометра начнет уже в пятницу, 5 июня. Теплый прогноз, правда, омрачат грозовые дожди, которые обещают синоптики.

Погода в Украине 5 и 6 июня (скрин: meteo.gov.ua)

Как мы писали ранее, синоптики ошарашили новыми данными на погоду в Украине в июне.