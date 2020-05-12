В Украину идет самая холодная ночь: синоптик назвала дату

Погода в Украине и Киеве резко изменится после жаркого дня 11 мая, которым все насладились. В ночь на 13 мая в нашей стране ожидаются заморозки. Вероятность таких неприятных сюрпризов на севере страны, Западе, а также в центральных районах. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Она объяснила, что холодный воздух обусловлен атмосферным фронтом, но вскоре на территорию страны ворвется антициклон, который принесет нам теплые градусы.

"Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Карта 2. Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта", - написала Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Завтра, 13 мая, в Украине будет от +13 до +17 градусов тепла. В Киеве будет хорошая и солнечная погода, без осадков.

"Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, от + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов", - предупредила Диденко.

14 мая в Киев вернуться осадки, но уже без заморозков, днем ​​похолодает всего на несколько градусов.

Как мы ранее писали, погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно.