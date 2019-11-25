В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится - в страну ворвется циклон, который принесет потепление, но вместе с тем осадки, местами довольно сильные. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, во вторник, 26 ноября, в стране все ще сохранится морозная погода без осадков. Кроме того, в Запорожской и Донецкой областях возможен сильный ветер с порывами до 15-22 метров в секунду, на остальной территории спокойнее - от 5 до 10 м/с.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ночью ожидается от -1 до -8, на Юге и Западе около нуля, днем 0... +5, а на Севере от -2 до +2 по Цельсию.

В Киеве во вторник сухо и холодно, ближайшей ночью от -4 до -6 градусов, днем около нуля.

"В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков", - пишет синоптик.

"Мокрое потепление" начнется в среду, 27 нояря, с Юга, Востока и многих центральных областей. Тут возможны дождь, а местами мокрый снег.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Диденко подтверждают и данные с карт Украинского гидрометцентра. Во вторник будет морозно, а со среды начнет теплеть. 27 ноября дожди на юго-востоке, в четверг, 28 ноября, осадки ожидаются в западных и восточных областях.

А к пятнице, 29 ноября, лить будет уже по всей Украине. Кроме того, на Юге и Западе днем будет от +7 до +12, в Крыму - до +14, а в центральных, восточных и северных областях будет от т+4 до +8. Ночных морозов не будет.

Погода в Украине с 26 по 29 ноября (скрин: meteo.gov.ua)