В Украину идет резкое потепление: в каких областях будет до +16 градусов

Погода в Украине принесет сильное потепление во вторник, 22 февраля. Местами ожидается до +16 градусов. Но в среду-четверг весна прекратит наступление - нас ждет новая волна похолодания.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды до конца месяца.

"Атлантика щедро продолжает посылать в Украину теплый и влажный воздух", - сообщила Наталка Диденко и добавила, что вместе с этим придут осадки.

Утром дожди, возможно порой с мокрым снегом, вероятнее на западе и севере, днем местами небольшие осадки - также еще и в центре.

Вечером вторника дождь (преимущественно) пройдет в южной части и в восточных областях.

Температура воздуха в течение дня предполагается +5+11 градусов, на юге +10+14, в Крыму возможно даже до +16 градусов.

В Киеве 22 февраля местами небольшой дождь, будет преобладать теплая погода, днем до + 9 градусов.

Прогноз до конца зимы

По данным Диденко, в среду-четверг в Украине ожидается небольшое снижение градусов. Однако в выходные, 26-27 февраля, снова столбики термометров поднимутся вверх.

Судя по прогнозу синоптиков Gismeteo для Киева, до конца февраля будет удерживаться умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры.

А вот в конце месяца немного похолодает, возможен мокрый снег.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)