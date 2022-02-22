В Україну йде різке потепління: в яких областях буде до +16 градусів
Погода в Україні принесе сильне потепління у вівторок, 22 лютого. Місцями очікується до +16 градусів. Але в середу-четвер весна припинить наступ - нас чекає нова хвиля похолодання.
Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди до кінця місяця.
"Атлантика щедро продовжує посилати в Україну тепле і вологе повітря", - повідомила Наталка Діденко і додала, що разом з цим прийдуть опади.
Вранці дощі, можливо часом з мокрим снігом, найімовірніше на заході та півночі, вдень місцями невеликі опади - також ще й у центрі.
Увечері вівторка дощ (переважно) пройде в південній частині і в східних областях.
Температура повітря протягом дня передбачається +5+11 градусів, на півдні +10+14, в Криму можливо навіть до +16 градусів.
У Києві 22 лютого місцями невеликий дощ, переважатиме тепла погода, вдень до +9 градусів.
Прогноз до кінця зими
За даними Діденко, в середу-четвер в Україні очікується невелике зниження градусів. Однак у вихідні, 26-27 лютого, знову стовпчики термометрів піднімуться вгору.
Судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo для Києва, до кінця лютого буде утримуватися помірно тепла погода з невеликими коливаннями температури.
А ось в кінці місяця трохи похолодає, можливий мокрий сніг.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, що в лютому крім погодних гойдалок нас чекають магнітні бурі.