В Украину идет резкое похолодание: каким регионам не повезет с погодой

Погода в Украине 12 августа, в среду существенно изменится. В нашу страну придет атмосферный фронт, поэтому в среду на Севере страны похолодает до +19 +23 градусов. Об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

По словам эксперта, дожди вероятны на Юге, в Центре и на Прикарпатье.

"Фронт - холодный, поэтому в его тылу завтра, 12 августа ощутимо снизится температура на севере Украины, до + 19 + 23 градусов. В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятные на Юге, в Центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде", - написала Диденко.

Температура воздуха 12 августа ожидается низкой в ​​северной части, +19 +23 высокой - на Юге, + 27 + 32 градуса.

В большинстве областей Украины будет от +24 +28 градусов. В Киеве среда обещает быть свежей, днем ​​около + 20 + 22 градусов, осадки очень мало вероятны.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сделали предупреждение о сильных дождях и похолодании.

Кстати, в Одесской области на курорте "Катранка" Татарбунарского района погибли туристы. Очевидцы произошедшего считают, что виною тому отбойное течение.