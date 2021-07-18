В Украину идет резкое похолодание: где будет +23 уже завтра

Погода в Украине принесет существенные изменения уже в понедельник, 19 июля. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура снизится до +23 градусов, а в другие регионы свежий воздух дойдет несколько позже.

Что будет с погодой на следующей неделе - читайте ниже в нашем материале.

По словам Наталки Диденко, сперва прохлада придет на pапад, здесь завтра будет +23+28 градуса. Частично снизятся uрадусы на севере и в центре, а на востоке и юге все еще жарко, +30+35.

"На Житомирщине, Черниговщине, Винницкой и Киевской области градусы начнут пятиться, +27+31 градус", - пишет синоптик.

Вместе с прохладным воздухом придут дожди

По словам Диденко, атмосферный фронт северного циклона Christoph занесет вероятность дождей на запад, север, местами в центр. Несмотря на контраст температуры, эти дожди могут переходить в сильные ливни с градом и шквалами.

На юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода.

"Неделя будет интересной, синоптически разнообразной в пределах Украины, но порой бурной", - добавила Диденко.

В Украинском гидрометцентре также прогнозируют, что с запада зайдет поток свежего воздуха. Синоптики показали на картах, какая будет завтра температура, и где ждать дождей.

Погода в Украине 19 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

По данным ресурса Gismeteo, в Киеве температура несколько снизится уже в понедельник - вторник (+28+30), а в среду - пятницу ожидается уже +22 градуса. На выходных и в начале следующей недели станет немного теплее, но жары не будет, +26+27 градусов.

По прогнозу Диденко, 19-го июля в столице ожидается дождь, гроза, возможны сильные ливни со шквалами и градом. Температура воздуха в течение дня +28+30 градусов. Во вторник жара спадет до +27 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)