В Україну йде різке похолодання: де буде +23 вже завтра

Погода в Україні принесе суттєві зміни вже в понеділок, 19 липня. Синоптики прогнозують, що в деяких областях температура знизиться до +23 градусів, а в інші регіони свіже повітря дійде дещо згодом.

Що буде з погодою на наступному тижні - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами Наталки Діденко, спершу прохолода прийде на захід, тут завтра буде +23+28 градуси. Частково знизяться градуси на півночі і в центрі, а на сході і півдні все ще спекотно, +30+35.

"На Житомирщині, Чернігівщині, Вінниччині та Київщині градуси почнуть задкувати, +27+31 градус", - пише синоптик.

Разом з прохолодним повітрям прийдуть дощі

За словами Діденко, атмосферний фронт північного циклону Christoph занесе ймовірність дощів на захід, північ, місцями в центр. Зважаючи на контраст температури, ці дощі можуть переходити в сильні зливи з градом і шквалами.

На півдні та сході України в понеділок все ще втримається суха спекотна погода.

"Тиждень буде цікавим, синоптично різноманітним в межах України, але часом бурхливим", - додала Діденко.

В Українському гідрометцентрі також прогнозують, що з заходу зайде потік свіжого повітря. Синоптики показали на картах, яка буде завтра температура, і де чекати дощів.

Погода в Україні 19 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

За даними ресурсу Gismeteo, в Києві температура дещо знизиться вже в понеділок - вівторок (+28+30), а в середу - п'ятницю вже очікується +22 градуси. На вихідних і на початку наступного тижня стане дещо тепліше, але спеки не буде, +26+27 градусів.

За прогнозом Діденко, 19-го липня в столиці очікується дощ, гроза, можливі сильні зливи із шквалами та градом. Температура повітря протягом дня +28+30 градусів. У вівторок спека спаде до +27 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)