В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни снова изменится. На смену морозам, которые в ночное время достигли местами значений -11, придет новая волна рекордного для января потепления. Судя по данным Украинского гидрометцентра, вскоре столбики термометров могут показывать до +6 градусов.

Но во вторник, 7 января, в стране будет все еще морозно и довольно пасмурно. Осадки маловероятны, лишь на Востоке и в Крыму возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха от -1 до +1, на Западе и в Крыму от 0 до +3 тепла.

В Киеве на Рождество будет пасмурная морозная погода с показателями термометров от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 7 января (фото: meteo.gov.ua)

8 января в стране будет царить антициклон. Ночной мороз от -4 до -8 распространится с западных областей в другие регионы, в Крыму -1... -3. Днем температура воздуха повысится до 0... +4. Осадки маловероятны, переменная облачность.

Уже 9 января погода начнет меняться. На северную границу страны придет циклон и принесет мокрый снег с дождем, а ночные морозы покинут зону с осадками.

Погода в Украине 8 и 9 января (фото: meteo.gov.ua)

10 января ожидается потепление уже по всей стране. Ночью от +2 до -2, на Закарпатье до -4, а в Крыму до +3. Днем аномальные для января +3... +6 на Западе и Юге. На Севере, Востоке и в Центре дожди с мокрым снегом при температуре от -1 до +4.

В субботу, 11 января, синоптическая ситуация существенно не поменяется.

Погода в Украине 10 и 11 января (фото: meteo.gov.ua)