В Украину идет потепление: Диденко рассказала, где ждать "весны"

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет сильное потепление уже во вторник, 29 декабря. Синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких областях термометры порадуют "весенними градусами", а где все еще будет подмораживать.

Так, согласно данным Диденко в Facebook, завтра на большей части страны потеплеет до +5+9 градусов, а на Юге ожидается целых +7+14 тепла. Только северо-восток и Восток страны во вторник будет с 0... +4 днем и небольшими заморозками ночью.

При этом общую "весеннюю" картину подпортит сильный, штормовой ветер с юго-восточного направления. А дожди завтра наиболее вероятны на Западе и Севере страны.

"Осадки - преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом - вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода", - пишет Диденко.

В Киеве 29 декабря будет сильный ветер, ближайшей ночью ожидается дождь, а местами мокрый снег. Но днем завтра существенных осадков в столице не будет.

"Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров поскачут до +5+7 градусов! - написала Диденко и добавила, - до конца 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя, погода".

Также синоптик показала карты температуры и осадков на 29 декабря.

Погода в Украине 29 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, что 2020-й год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.