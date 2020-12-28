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В Україну йде потепління: Діденко розповіла, де чекати "весни"

Понеділок 28 грудня 2020 12:48
В Україну йде потепління: Діденко розповіла, де чекати "весни"
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильне потепління вже у вівторок, 29 грудня. Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях термометри порадують "весняними градусами", а де все ще буде морозно.

Так, згідно з даними Діденко в Facebook, завтра на більшій частині країни потеплішає до +5+9 градусів, а на Півдні очікується цілих +7+14 тепла. Тільки північний схід і Схід країни у вівторок буде з 0... +4 вдень і невеликими заморозками вночі.

При цьому загальну "весняну" картину зіпсує сильний штормовий вітер з південно-східного напрямку. А дощі завтра найбільш вірогідні на Заході і Півночі країни.

"Опади - переважно дощі, вночі та вранці з мокрим снігом - вірогідні у вівторок у західних областях та у північній частині. На решті території України буде переважати суха вітряна погода", - пише Діденко.

У Києві 29 грудня буде сильний вітер, найближчої ночі очікується дощ, місцями мокрий сніг. Але завтра вдень істотних опадів у столиці не буде.

"Температура повітря вночі близько нуля, може бути слизько, а ось вдень у столиці стовпчики термометрів поскачуть до +5+7 градусів! - написала Діденко і додала, - до кінця 2020-го року і на початку 2021-го року в Україні переважатиме тепла, майже весняна, погода".

Також синоптик показала карти температури і опадів на 29 грудня.

В Україну йде потепління: Діденко розповіла, де чекати &quot;весни&quot;В Україну йде потепління: Діденко розповіла, де чекати &quot;весни&quot;

Погода в Україні 29 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики розповіли, що 2020-й рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень.

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