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В Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Вторник 01 сентября 2020 12:45
В Украину идет похолодание: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в скором времени поменяется в большинстве областей

Погода в Украине принесет похолодание, которого так заждались жители большинства областей. Синоптики обновили прогноз, согласно которому жара пойдет на спад уже 4-5 сентября. Но пока что придется потерпеть, ведь 2 числа аномально жарко будет почти по всей стране.

Так, по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, 2-го сентября будет по-настоящему летняя жара. В течение дня в большинстве областей +30+35 градусов. Только на Западе в среду +22+28.

"Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки попытаются намекнуть на начало нового сезона", - написала Диденко.

В Киеве 2 сентября будет сухо, солнечно и жарко. А вот послабления температурі стоит ждать в столице с пятницы, считает синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра также подтвердили на картах снижение температуры 4-5 сентября. А вот 2-3 сентября, Центр, Юг и Восток будут потерпать от +33+36 градусов жары (только в Одесской области +29+31). Немного ниже температура на Севере (+27+30), а на Западе свежо - от +22 до +26.

В Украину идет похолодание: синоптики назвали датуВ Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине 2-3 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

4-5 сентября прохладнее станет по всей стране. На Западе и Севере +21+25, в Центре +26+30, на юго-востоке жара спадет незначительно - от +28 до +33 градусов.

Также на пятницу, 4 августа синоптики прогнозируют грозы и дожди в Севере и Центре страны.

В Украину идет похолодание: синоптики назвали датуВ Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине 4-5 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра, Роман Мурмыло объяснил причину очередного потепления. Оно связано с потоком сухого воздуха с юго-восточного направления. Также синоптик подтвердил, что с 5-6 сентября в стране температура опустится.

Но в целом синоптики считают, что зима и осень будут аномальными - теплыми и с минимальным количеством осадков.

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