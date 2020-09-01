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В Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Вівторок 01 вересня 2020 12:45
В Україну йде похолодання: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться в більшості областей

Погода в Україні принесе похолодання, якого так довго чекали жителі більшості областей. Синоптики оновили прогноз, згідно з яким спека піде на спад вже 4-5 вересня. Але поки що доведеться потерпіти, адже 2 числа аномально спекотно буде майже по всій країні.

Так, за прогнозом Наталки Діденко в Facebook, 2-го вересня буде по-справжньому літня спека. Протягом дня в більшості областей +30+35 градусів. Тільки на Заході в середу +22+28.

"Дощів практично не очікується, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону", - написала Діденко.

У Києві 2 вересня буде сухо, сонячно і спекотно. А ось послаблення температури варто чекати в столиці з п'ятниці, вважає синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру також підтвердили на картах зниження температури 4-5 вересня. А ось 2-3 вересня, Центр, Південь і Схід будуть потерпати від +33+36 градусів спеки (тільки в Одеській області +29+31). Трохи нижче температура на Півночі (+27+30), а на Заході свіжо - від +22 до +26.

В Україну йде похолодання: синоптики назвали датуВ Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні 2-3 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

4-5 вересня прохолодніше стане по всій країні. На Заході і Півночі +21+25, в Центрі +26+30, на південному сході спека спаде незначно - від +28 до +33 градусів.

Також на п'ятницю, 4 серпня, синоптики прогнозують грози та дощі на Півночі та Центрі країни.

В Україну йде похолодання: синоптики назвали датуВ Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні 4-5 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру, Роман Мурмило пояснив причину чергового потепління. Воно пов'язане з потоком сухого повітря з південно-східного напрямку. Також синоптик підтвердив, що з 5-6 вересня в країні температура знизиться.

Але в цілому синоптики вважають, що зима і осінь будуть аномальними - теплими і з мінімальною кількістю опадів.

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