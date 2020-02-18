В Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни вновь изменится. После весеннего тепла в страну вновь придет похолодание с ночными морозами. Когда украинцам снова нужно будет утепляться - в материале Styler.

Синоптики прогнозируют, что погода начнет меняться уже в пятницу, 21 февраля. Но тем временем в стране сохранится теплая погода.

Так, по данным синоптика Наталки Диденко, в среду, 19 февраля, в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Дожди вероятны в районе Приазовья, а в Карпатах - небольшой снег.

При этом из-за ветра воздух немного посвежеет, но до штормовых порывов не дойдет. Температура ночью около нуля, но на Востоке мороз (-3... -5). Днем 19 февраля ожидается +3... +9 градусов, а на Юге до +10 градусов.

В Киеве в среду будет сухо и солнечно, днем около +5... +6 градусов. А вот ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23-го февраля.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Судя по картам Украинского гидрометцентра, 19 и 20 февраля в стране будет довольно тепло.

Температура днем в среду +5... +9 (на Юге до +10, а на Востоке +3... +5). Ближайшей ночью около нуля, а на Востоке до -1 мороза.

В четверг, 20 февраля, температура немного снизится на Западе и Юге (+5... +7). Осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны на Западной Украине.

Погода в Украине 19 и 20 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 21 февраля, осадки сместятся на Левобережную Украину. Похолодает до +2... +5, на Западе и Юге +3... +7. Ночью по всей стране будут морозы (от +1 до -3 градусов).

22 февраля температурный режим такой же, но осадки вероятны на Западе и Востоке, на остальной территории - сухо.

Погода в Украине 21 и 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)