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В Украину снова идет похолодание: названа дата

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Воскресенье 24 апреля 2022 19:38
В Украину снова идет похолодание: названа дата Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова испортится с приходом похолодания. Существенно температура не изменится, однако пасхальное тепло немного отступит.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.

Когда похолодает

По данным ресурса Gismeteo, снижение температуры следует ждать со вторника, 26 апреля на западе, юге и части центра, а на другие территории воздух посвежее доберется до середины следующей недели.

Сильное понижение температуры не предвидится, предварительно большая часть следующей недели будет с температурой +10... +15.

В понедельник будет еще теплее

По данным Наталки Диденко 25 апреля будет еще теплее, чем на Пасху. В течение дня ожидается в большинстве наших областей +17... +22 градуса.

Дожди ожидаются в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской областях, в Кировоградской области, вечером еще и в Одесской. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет порывистым, порой даже с сильными порывами. Только в восточной части - слабый, максимум умеренный.

Прогноз для Киева

В Киеве завтра, 25-го апреля, также дождь, порывистый ветер, который стихнет вечером.

Юго-западный ветер ожидается порывистым, до сильного, на вечер понедельника угомонится. Несмотря на это температура ожидается высокой, +18... +20 градусов.

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