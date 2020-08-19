В Украину идет похолодание и грозовые дожди: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине станет немного прохладнее в ближайшие дни

Погода в Украине принесет прохладу и грозовые дожди на значительную часть страны уже в пятницу и субботу, 21-22 августа. Но в четверг, 20 числа все еще будет жарко везде кроме Запада.

Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр

Грозовые дожди, по словам Диденко, будут освежать короткие грозовые дожди на Севере, вдоль полосы Харьковщина-Днепр, а также в Николаевской области.

Также останется вероятность дождей в западных областях.

"Жара еще, правда, будет преобладать, +26+32 градуса, на Юге, если солнце пригреет - до +32+34 градусов. На Западе ожидается +24+28 градусов", - написала Диденко.

В Киеве завтра ожидается +30+32 градуса, но есть надежда на кратковременный дождь, а возможно даже с грозой.

А вот ослабление жары, по словам Диденко, стоит ждать в столице уже 21-22-го августа. Но в воскресенье на День флага и День Независимости Украины снова потеплеет до +27+30 градусов.

Карта погоды на 20 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также обещают прохладу 21 августа на Севере и Западе (+23+26). А 22 числа прохладнее станет по всей стране, в том числе и на Юге. Но с 23 августа жара в страну снова вернется.

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