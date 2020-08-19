ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украину идет похолодание и грозовые дожди: синоптики обновили прогноз

Среда 19 августа 2020 16:40
В Украину идет похолодание и грозовые дожди: синоптики обновили прогноз
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине станет немного прохладнее в ближайшие дни

Погода в Украине принесет прохладу и грозовые дожди на значительную часть страны уже в пятницу и субботу, 21-22 августа. Но в четверг, 20 числа все еще будет жарко везде кроме Запада.

Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр

Грозовые дожди, по словам Диденко, будут освежать короткие грозовые дожди на Севере, вдоль полосы Харьковщина-Днепр, а также в Николаевской области.

Также останется вероятность дождей в западных областях.

"Жара еще, правда, будет преобладать, +26+32 градуса, на Юге, если солнце пригреет - до +32+34 градусов. На Западе ожидается +24+28 градусов", - написала Диденко.

В Киеве завтра ожидается +30+32 градуса, но есть надежда на кратковременный дождь, а возможно даже с грозой.

А вот ослабление жары, по словам Диденко, стоит ждать в столице уже 21-22-го августа. Но в воскресенье на День флага и День Независимости Украины снова потеплеет до +27+30 градусов.

В Украину идет похолодание и грозовые дожди: синоптики обновили прогноз

Карта погоды на 20 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также обещают прохладу 21 августа на Севере и Западе (+23+26). А 22 числа прохладнее станет по всей стране, в том числе и на Юге. Но с 23 августа жара в страну снова вернется.

Ранее мы писали, что на Земле зафиксировали самую высокую температуру за 107 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь