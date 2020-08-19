В Україну йде похолодання і грозові дощі: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні стане трохи прохолоднішою в найближчі дні

Погода в Україні принесе прохолоду і грозові дощі на значну частину країни вже у п'ятницю і суботу, 21-22 серпня. Але в четвер, 20 числа все ще буде спекотно скрізь, крім Заходу.

Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр

Грозові дощі, за словами Діденка, будуть освіжати короткі грозові дощі, на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро, а також в Миколаївській області.

Також залишиться ймовірність дощів у західних областях.

"Спека ще, правда, буде переважати, +26+32 градуси, на Півдні, якщо сонце пригріє - до +32+34 градусів. На Заході очікується +24+28 градусів", - написала Діденко.

У Києві завтра очікується +30+32 градуси, але є надія на короткочасний дощ, а можливо навіть з грозою.

А ось ослаблення спеки, за словами Діденко, варто чекати в столиці вже 21-22-го серпня. Але в неділю на День прапора та День Незалежності України знову потеплішає до +27+30 градусів.

Карта погоди на 20 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також обіцяють прохолоду 21 серпня на Півночі і Заході (+23+26). А 22 числа прохолодніше стане по всій країні, в тому числі і на Півдні. Але з 23 серпня спека в країну знову повернеться.

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