ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україну йде похолодання і грозові дощі: синоптики оновили прогноз

Середа 19 серпня 2020 16:40
В Україну йде похолодання і грозові дощі: синоптики оновили прогноз
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні стане трохи прохолоднішою в найближчі дні

Погода в Україні принесе прохолоду і грозові дощі на значну частину країни вже у п'ятницю і суботу, 21-22 серпня. Але в четвер, 20 числа все ще буде спекотно скрізь, крім Заходу.

Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр

Грозові дощі, за словами Діденка, будуть освіжати короткі грозові дощі, на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро, а також в Миколаївській області.

Також залишиться ймовірність дощів у західних областях.

"Спека ще, правда, буде переважати, +26+32 градуси, на Півдні, якщо сонце пригріє - до +32+34 градусів. На Заході очікується +24+28 градусів", - написала Діденко.

У Києві завтра очікується +30+32 градуси, але є надія на короткочасний дощ, а можливо навіть з грозою.

А ось ослаблення спеки, за словами Діденко, варто чекати в столиці вже 21-22-го серпня. Але в неділю на День прапора та День Незалежності України знову потеплішає до +27+30 градусів.

В Україну йде похолодання і грозові дощі: синоптики оновили прогноз

Карта погоди на 20 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також обіцяють прохолоду 21 серпня на Півночі і Заході (+23+26). А 22 числа прохолодніше стане по всій країні, в тому числі і на Півдні. Але з 23 серпня спека в країну знову повернеться.

Раніше ми писали, що на Землі зафіксували найвищу температуру за 107 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся