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В Україну йде похолодання до +15 вдень: дата

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Вівторок 03 серпня 2021 07:02
В Україну йде похолодання до +15 вдень: дата Фото: Погода в Україні принесе сильне похолодання (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться через різке похолодання, яке прийде після 10-го серпня. Втім, вже з середини цього тижня на більшій території країни посвіжіє.

Коли температура знизиться до +15 градусів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з даними синоптиків Gismeteo, 3-5 серпня, в деяких регіонах до 7-го числа температура знизиться. На заході буде + 21 + 26 градусів, на півночі + 25 + 27, а на півдні і сході + 26 + 31.

Втім, у неділю - понеділок, 8-9 серпня, температура підвищиться по всій країні до + 27 + 32 градусів.

Потім нас чекає нова, більш серйозна хвиля похолодання. Так, на заході температура знизиться 10-11 серпня до + 15 + 18 градусів, на півночі буде 23 + 25 після 10-го числа, на південному заході + 26 + 28 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова та Одеси.

В Україну йде похолодання до +15 вдень: датаВ Україну йде похолодання до +15 вдень: датаВ Україну йде похолодання до +15 вдень: дата

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Зазначимо, що на сьогодні, 3 серпня, синоптики зробили штормове попередження з грозами, шквалами і градом.

Раніше ми писали також про магнітні бурі, які накриють землю в серпні 2021.

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