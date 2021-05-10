В Украину идет новая волна похолодания с ливнями: появился свежий прогноз

Погода в Украине принесет похолодание в среду-четверг 12-13 мая, но с пятницы, 14-го числа тепло вновь вернется. А вот во вторник нас ждет теплый день, но не повсюду.
Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра в прогнозе до конца рабочей недели.
Завтра, 11 мая, дожди ожидаются на востоке, юге и в центре. На остальных территориях будет очень солнечно и тепло.
Температура во вторник +18+23 градуса (на Закарпатье от +24 до +26). А вот на Востоке будет холодно - от +12 до +14 градусов. Ночью по стране +4+10 выше нуля.
В Киеве сухо и солнечно с температурой +19+21 днем и +4+6 ночью.
Скрин: Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)
В среду, 12 мая, нас ждет снижение температуры и дожди с грозами почти по всей стране (за исключением нескольких западных и южных областей). Температура в этот день +11+16, на западе - от +15 до +21 (на Закарпатье +24+26).
В Киеве среда будет с осадками и грозами, температура снизится до +14+16 градусов, ночью +5+7.
Скрин: Погода в Украине 12 мая (meteo.gov.ua)
В четверг, 13 мая, похолодание доберется до западных областей, а на востоке наоборот - потеплеет. Грозовой фронт сместится на север, запад и захватит часть центра. Температура +14+18, на юге и востоке - до +24 градусов.
В Киеве четверг будет с +14+16 днем и +5+7 ночью, возможен дождь с грозой.
Скрин: Погода в Украине 13 мая (meteo.gov.ua)
А вот пятница, 14 мая, принесет нам сильное потепление, но с осадками. Грозы и дожди будут везде, кроме южных областей. Температура днем +20+27, ночью +8+13. Прохладнее будет на Западе - от +16 до +22 градусов.
В Киеве грозы и дожди, днем +20+22, ночью +9+11.
Скрин: Погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua)
О похолодании 13-14 мая предупредила также синоптик Наталка Диденко.