В Украину идет новая волна похолодания с ливнями: появился свежий прогноз

Завтра, 11 мая, дожди ожидаются на востоке, юге и в центре. На остальных территориях будет очень солнечно и тепло.

Температура во вторник +18+23 градуса (на Закарпатье от +24 до +26). А вот на Востоке будет холодно - от +12 до +14 градусов. Ночью по стране +4+10 выше нуля.

В Киеве сухо и солнечно с температурой +19+21 днем и +4+6 ночью.

Скрин: Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua)

В среду, 12 мая, нас ждет снижение температуры и дожди с грозами почти по всей стране (за исключением нескольких западных и южных областей). Температура в этот день +11+16, на западе - от +15 до +21 (на Закарпатье +24+26).

В Киеве среда будет с осадками и грозами, температура снизится до +14+16 градусов, ночью +5+7.

Скрин: Погода в Украине 12 мая (meteo.gov.ua)

В четверг, 13 мая, похолодание доберется до западных областей, а на востоке наоборот - потеплеет. Грозовой фронт сместится на север, запад и захватит часть центра. Температура +14+18, на юге и востоке - до +24 градусов.

В Киеве четверг будет с +14+16 днем и +5+7 ночью, возможен дождь с грозой.

Скрин: Погода в Украине 13 мая (meteo.gov.ua)

А вот пятница, 14 мая, принесет нам сильное потепление, но с осадками. Грозы и дожди будут везде, кроме южных областей. Температура днем +20+27, ночью +8+13. Прохладнее будет на Западе - от +16 до +22 градусов.

В Киеве грозы и дожди, днем +20+22, ночью +9+11.

Скрин: Погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua)