В Украину идет настоящее весеннее потепление: названа дата

Погода в Украине уже скоро принесет весеннее потепление, местами воздух прогреется до +14 градусов. Однако ближайшие ночи еще ожидаются морозными, особенно на востоке.
Что будет с погодой на выходных и на следующей неделе - в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, 19-20 марта в стране будет господствовать антициклон.
Это означает высокое атмосферное давление, ясное звездное небо ночью и солнечные дни. Преимущественно будет сухо.
"Единственное исключение - завтра в Крыму полетает снег, это будет закидон юго-восточного циклона", - пишет синоптик.
Ожидается штормовой ветер
Диденко прогнозирует, что на выходных на юге, а также в прибрежных районах ожидается сильный, до штормового, ветер.
Какой на выходных будет температура
Ближайшие ночи ожидаются еще морозные, до -4... -8 градусов, а в Сумской, Харьковской области до -12 градусов.
Днем солнце прогреет температуру до +3... +9 градусов.
В Киеве суббота и воскресенье предполагаются солнечными.
Ночью холодновато, -3... -6 градусов, но днем воздух прогреется до +5... +8 градусов.
Потепление придет на следующей неделе
Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе, то есть с понедельника, 21 марта, столбики термометров начнут показывать "красивые и нежные" +8... +14 градусов.
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