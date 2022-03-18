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В Украину идет настоящее весеннее потепление: названа дата

Фото: Погода в Украине принесет весеннее потепление (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине уже скоро принесет весеннее потепление, местами воздух прогреется до +14 градусов. Однако ближайшие ночи еще ожидаются морозными, особенно на востоке.

Что будет с погодой на выходных и на следующей неделе - в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, 19-20 марта в стране будет господствовать антициклон.

Это означает высокое атмосферное давление, ясное звездное небо ночью и солнечные дни. Преимущественно будет сухо.

"Единственное исключение - завтра в Крыму полетает снег, это будет закидон юго-восточного циклона", - пишет синоптик.

Ожидается штормовой ветер

Диденко прогнозирует, что на выходных на юге, а также в прибрежных районах ожидается сильный, до штормового, ветер.

Какой на выходных будет температура

Ближайшие ночи ожидаются еще морозные, до -4... -8 градусов, а в Сумской, Харьковской области до -12 градусов.

Днем солнце прогреет температуру до +3... +9 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье предполагаются солнечными.

Ночью холодновато, -3... -6 градусов, но днем воздух прогреется до +5... +8 градусов.

Потепление придет на следующей неделе

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе, то есть с понедельника, 21 марта, столбики термометров начнут показывать "красивые и нежные" +8... +14 градусов.

Ранее мы писали, когда надо переводить часы на летнее время.

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