В Украину идет настоящее весеннее потепление: названа дата

По прогнозу Наталки Диденко, 19-20 марта в стране будет господствовать антициклон.

Это означает высокое атмосферное давление, ясное звездное небо ночью и солнечные дни. Преимущественно будет сухо.

"Единственное исключение - завтра в Крыму полетает снег, это будет закидон юго-восточного циклона", - пишет синоптик.

Ожидается штормовой ветер

Диденко прогнозирует, что на выходных на юге, а также в прибрежных районах ожидается сильный, до штормового, ветер.

Какой на выходных будет температура

Ближайшие ночи ожидаются еще морозные, до -4... -8 градусов, а в Сумской, Харьковской области до -12 градусов.

Днем солнце прогреет температуру до +3... +9 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье предполагаются солнечными.

Ночью холодновато, -3... -6 градусов, но днем воздух прогреется до +5... +8 градусов.

Потепление придет на следующей неделе

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе, то есть с понедельника, 21 марта, столбики термометров начнут показывать "красивые и нежные" +8... +14 градусов.