В Україну йде справжнє весняне потепління: названа дата

Погода в Україні вже скоро принесе весняне потепління, місцями повітря прогріється до +14 градусів. Однак найближчі ночі ще очікуються морозними, особливо на сході.

Що буде з погодою на вихідних і на наступному тижні - в матеріалі Styler .

Синоптик прогнозує, що на наступному тижні, тобто з понеділка, 21 березня, стовпчики термометрів почнуть показувати "красиві й ніжні" +8... +14 градусів.

Вночі холоднувато, -3... -6 градусів, але вдень повітря прогріється до +5... +8 градусів.

У Києві субота та неділя передбачаються сонячними.

Найближчі ночі очікуються ще морозні, до -4... -8 градусів, а в Сумській, Харківській області до -12 градусів.

Якою на вихідних буде температура

Діденко прогнозує, що на вихідних на півдні, а також прибережних районах очікується сильний, до штормового, вітер.

"Єдиний виняток - завтра в Криму політає сніг, це буде закидон південно-східного циклону", - пише синоптик.

Це означає високий атмосферний тиск, ясне зоряне небо вночі і сонячні дні. Переважно буде сухо.

За прогнозом Наталки Діденко , 19-20 березня в країні буде панувати антициклон.

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