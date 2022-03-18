ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину идет настоящее весеннее потепление: названа дата

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 12:49
В Украину идет настоящее весеннее потепление: названа дата Фото: Погода в Украине принесет весеннее потепление (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине уже скоро принесет весеннее потепление, местами воздух прогреется до +14 градусов. Однако ближайшие ночи еще ожидаются морозными, особенно на востоке.

Что будет с погодой на выходных и на следующей неделе - в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, 19-20 марта в стране будет господствовать антициклон.

Это означает высокое атмосферное давление, ясное звездное небо ночью и солнечные дни. Преимущественно будет сухо.

"Единственное исключение - завтра в Крыму полетает снег, это будет закидон юго-восточного циклона", - пишет синоптик.

Ожидается штормовой ветер

Диденко прогнозирует, что на выходных на юге, а также в прибрежных районах ожидается сильный, до штормового, ветер.

Какой на выходных будет температура

Ближайшие ночи ожидаются еще морозные, до -4... -8 градусов, а в Сумской, Харьковской области до -12 градусов.

Днем солнце прогреет температуру до +3... +9 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье предполагаются солнечными.

Ночью холодновато, -3... -6 градусов, но днем воздух прогреется до +5... +8 градусов.

Потепление придет на следующей неделе

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе, то есть с понедельника, 21 марта, столбики термометров начнут показывать "красивые и нежные" +8... +14 градусов.

Ранее мы писали, когда надо переводить часы на летнее время.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров