ru ua
Пт, 18 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йде справжнє весняне потепління: названа дата

Новость на русском →
П'ятниця 18 березня 2022 12:49
В Україну йде справжнє весняне потепління: названа дата Фото: Погода в Україні принесе весняне потепління (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні вже скоро принесе весняне потепління, місцями повітря прогріється до +14 градусів. Однак найближчі ночі ще очікуються морозними, особливо на сході.

Що буде з погодою на вихідних і на наступному тижні - в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, 19-20 березня в країні буде панувати антициклон.

Це означає високий атмосферний тиск, ясне зоряне небо вночі і сонячні дні. Переважно буде сухо.

"Єдиний виняток - завтра в Криму політає сніг, це буде закидон південно-східного циклону", - пише синоптик.

Очікується штормовий вітер

Діденко прогнозує, що на вихідних на півдні, а також прибережних районах очікується сильний, до штормового, вітер.

Якою на вихідних буде температура

Найближчі ночі очікуються ще морозні, до -4... -8 градусів, а в Сумській, Харківській області до -12 градусів.

Вдень сонце прогріє температуру до +3... +9 градусів.

У Києві субота та неділя передбачаються сонячними.

Вночі холоднувато, -3... -6 градусів, але вдень повітря прогріється до +5... +8 градусів.

Потепління прийде наступного тижня

Синоптик прогнозує, що на наступному тижні, тобто з понеділка, 21 березня, стовпчики термометрів почнуть показувати "красиві й ніжні" +8... +14 градусів.

Раніше ми писали, коли треба переводити годинники на літній час.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів