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В Украину идет мощный атмосферный фронт: какие области окажутся под ударом

Воскресенье 23 августа 2020 07:57
В Украину идет мощный атмосферный фронт: какие области окажутся под ударом
Погода в Украине 23 августа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Температура будет достаточно высокой в течение дня

Погода в Украине 23 августа, в День Флага Украины, будет радовать теплой погодой большинство областей, однако на западе идиллию испортят дожди. Причиной тому – приближающийся атмосферный фронт со стороны Европы.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, в воскресенье украинцев ожидает теплая погода по всей стране.

Традиционно теплее всего будет в приморских регионах, где ожидается +26… +29 градусов тепла. Немного прохладнее в остальных областях - +25… +28 градусов в течение дня. При этом в большинстве западных областей из-за осадков уровень тепла не снизится. Ночью по Украине - +14… +18 градусов.

Осадки на фоне атмосферного фронта ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой областях. В остальных регионах ясная погода с переменной облачностью.

В Украину идет мощный атмосферный фронт: какие области окажутся под ударом

Погода в Украине 23 августа будет теплой и с дождями (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

Также мы рассказывали о лучших локациях для празднования Дня независимости во время путешествия.

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