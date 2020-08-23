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В Україну йде потужний атмосферний фронт: які області опиняться під ударом

Неділя 23 серпня 2020 07:57
В Україну йде потужний атмосферний фронт: які області опиняться під ударом
Погода в Україні 23 серпня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Температура будет достаточно высокой в течение дня

Погода в Україні 23 серпня, в День Прапора України, буде радувати теплою погодою більшість областей, проте на заході ідилію зіпсують дощі. Причиною тому - атмосферний фронт, що наближається з боку Європи.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, в неділю українців чекає тепла погода по всій країні.

Традиційно найтепліше буде в приморських регіонах, де очікується +26 ... +29 градусів тепла. Трохи прохолодніше в інших областях - +25 ... +28 градусів протягом дня. При цьому в більшості західних областей через опади рівень тепла не знизиться. Вночі по Україні - +14 ... +18 градусів.

Опади на тлі атмосферного фронту очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій областях. У решті регіонів ясна погода з мінливою хмарністю.

В Україну йде потужний атмосферний фронт: які області опиняться під ударом

Погода в Україні 23 серпня буде теплою і з дощами (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше в Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями.

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