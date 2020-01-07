В Україну йде грип-убивця: лікарі б'ють на сполох

Грип в Україні (колаж: РБК-Україна)

Небезпечний тип грипу почав вражати українців - як відрізнити хворобу від сезонних ГРВІ в матеріалі

Грип в Україні поки не перевищив епідеміологічний поріг, але медики повідомляють про те, що кількість хворих зростає. Крім того, інфекціоністи попереджають, що в Україні розпочався сезон "важкого грипу". Як відрізнити небезпечний вірус від сезонних ГРВІ, та як вберегти себе від інфекції, в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що напередодні Нового року від ускладнень грипу типу А помер чоловік, захворівший 20 грудня. Лікар-інфекціоніст Національного медуніверситету ім. О. О. Богомольця Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook пише, що у важких хворих вже зараз тестується грип H1N1/pdm09, а в США зареєстрували понад двох тисяч смертей від вірусу.

Як відрізнити грип від ГРВІ

Медики попереджають, що відрізнити небезпечний грип від ГРВІ можна за таким рядом специфічних симптомів.

хвороба починається раптово,

болить голова, відчуття ломоти в суглобах і м'язах,

біль у горлі, кашель,

температура підвищується до 38 °С і більше,

іноді до зазначених симптомів додається розлад шлунково-кишкового тракту - блювання і пронос.

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Медики настійно рекомендують при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням.

Чому грип вбиває українців і коли чекати піку сезону

Ольга Голубовська пише, що інформація про важко хворих зараз надходить частіше всього із західних та центральних регіонів України, є смертельні випадки, а найближчим часом з'явиться інформація про їх збільшення. Часто це пов'язано з тим, що люди не звертаються за допомогою і лікуються вдома.

За даними МОЗ, нової хвилі захворювання слід чекати вже в кінці січня - початку лютого. Очікується два нові вірусу А/Канзас (H3N2) і А/Брісбен (H1N1), раніше їх в Україні не було. Очікується і новий вірус В/Колорадо, який обійшла Україну стороною в минулому році, але "зачепив" інші країни.

Важливі поради пацієнтам від медиків

У будь-якої людини грип з "неважкого" може раптово стати "важким", тому у лікаря потрібно спостерігатися "в динаміці". Головним показником "тяжкості" є навіть не температура, а вираженість загальноінтоксикаційного синдрому.

У разі хвороби потрібно якомога раніше, бажано в перший день, звернутися до медиків, щоб вчасно почати лікування. Особливо це стосується груп ризику - вагітні, літні люди, діти, люди з серцево-судинними хворобами.

"Вакцинуватися ще можна і потрібно, але вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, враховуючи той факт, що щеплення повністю не запобігає захворюванню", - додала медик.

Як не захворіти на грип і ГРВІ

Медики впевнені, що найкращим способом захисту від грипу є своєчасна вакцинація, яку бажано проводити на початку сезону.

Але є ряд рад, які зменшать ризик інфікування: частіше мити руки з милом, провітрювати кімнату, уникати контактів з хворими, вдягатися по погоді і в цілому вести здоровий спосіб життя.

Як не захворіти на грип та ГРВІ (фото: facebook.com/phc.org.ua)