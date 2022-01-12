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В Украину идет арктический холод: где будут самые сильные морозы

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Среда 12 января 2022 06:30
В Украину идет арктический холод: где будут самые сильные морозы Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень холодная, ударят сильные морозы. Местами ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Какая погода ждет украинцев и в каких регионах будет холоднее всего, рассказали синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу Наталки Диденко, во вторник, 12 января, морозы начнут усиливаться. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а в дневные часы ожидается от -7 до -12 градусов.

"Снега серьезного не будет, что-то местами и временами полетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. На дорогах гололед! Ветер будет задувать с севера, будет порывистым", - предупредила синоптик.

Она отметила, что в Киеве ночью температура упадет до -14 градусов, днем ожидается до -12 градусов.

Также Диденко предупредила, что 13 января температура опустится еще на несколько градусов. В большинстве областей ночью от -15 до -20 градусов, на северо-востоке до -20 -23 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 января ночная температура воздуха в большинстве областей опустится до -9 -13 градусов.

Холоднее всего будет в Житомирской, Ровенской, Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях, от -11 до -16 градусов.

Днем на западе ожидается от -5 до -9 градусов, в центре и на севере -11 -13 градусов, в южной части -3 -6 градусов, на востоке до -8 -10 градусов.

В Украину идет арктический холод: где будут самые сильные морозы

Карта погоды в Украине на среду, 12 января

В четверг, 13 января, самые холодные ночи ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях – от -17 до -20 градусов.

На западе ожидается ночью -10 -14 градусов, в южной части, на востоке и в центральных областях от -11 до -15 градусов.

Днем в западных областях от 0 до -5 градусов, в центре и на юге -4 -6 градусов, на севере и востоке до -9 градусов.

В Украину идет арктический холод: где будут самые сильные морозы

Карта погоды в Украине на четверг, 13 января

Стоит отметить, что к выходным сильные морозы покинут Украину. Ночная температура ночью ожидается от -1 до -5 градусов, днем от -1 до +2 градусов. Но в большинство регионов снова придет снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве открывают новые пункты обогрева.

А также рассказывали о том, какие советы помогут избежать переохлаждения организма в холодное время года.

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