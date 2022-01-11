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Идут сильные морозы. В Киеве открывают новые пункты обогрева: адреса

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Киев, Вторник 11 января 2022 16:27
Идут сильные морозы. В Киеве открывают новые пункты обогрева: адреса Фото: в Киеве открывают новые пункты обогрева из-за сильных морозов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве начали работу два новых пункта из-за надвигающихся сильных морозов. Открытые ранее пункты продолжают работу во всех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Новые пункты обогрева в Киеве открыли на железнодорожных вокзалах - пригородном "Дарница" и Южном возле станции "Киев-Пассажирский". Со вчерашнего дня они работают в круглосуточном режиме. В специальных палатках могут получить помощь все, кто в ней нуждается.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что на столицу надвигаются сильные морозы. Температура ночью в городе опустится до -14 градусов и продержится днем 12 января. В ночь на 13 января мороз усилится до 17 градусов.

В КГГА напомнили, что во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. Они находятся в помещениях коммунальных предприятий и территориальных центрах социального обслуживания. РБК-Украина ранее опубликовало адреса, по которым находятся эти пункты.

В столичной администрации также дали рекомендации, которых следует придерживаться во время сильных морозов:

  • одеваться следует многослойно;
  • защищать открытые участи тела;
  • одевать только сухую обувь - она должна быть свободной и не сдавливать ногу;
  • не выходить на мороз голодными;
  • заходить в теплое помещение каждые полчаса-час, если человек проводит целый день на улице;
  • двигаться на холоде;
  • не употреблять алкогольные напитки;
  • не растирать обмороженные участки тела и не отогревать их горячей водой или возле радиаторов.

Фото: в Киеве открывают новые пункты обогрева из-за сильных морозов (kyivcity.gov.ua)

Напомним, синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине в ближайшие дни. Ожидается до 19 градусов мороза.

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