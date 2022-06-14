В Украину идет антициклон David: как изменится погода и когда вернется жара

Погода в Украине изменится уже 15 июня после того, как отступит атмосферный фронт и придет западноевропейский антициклон David.

Что будет с синоптической ситуацией дальше - читайте в нашем материале ниже.

За данным Наталки Диденко, атмосферный фронт проходит сегодня Украину.

Прогноз на 15 июня

Останется он 15 июня с периодическими грозовыми дождями - только в восточных областях Украины, в Крыму и на Запорожье.

"Еще местами происходят в среду незначительные локальные дожди в западных областях, коснутся осадки Житомирщины и Винницкой области", - предупредила синоптик.

В гидрометцентре прогнозируют, что 15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы обусловит сухую солнечную погоду.

В течение дня предполагается + 22 +26 градусов, в западных областях+18 + 24 градуса. Выше температура в южной части Украины, +26+29 градусов, на Запорожье чуть ниже.

Прогноз для Киева на завтра

15-го июня в Киеве предполагается солнечная малооблачная теплая погода. Температура воздуха завтра в течение дня + 24 градуса.

Смотрите ниже на карте гидрометцентра, что будет с погодой 15 июня.

Скриншот: meteo.gov.ua

Что дальше будет с погодой

По данным Укргидрометцентра, до конца рабочей недели в Украине ожидаются умеренные летние градуса, на западе +17+24, в центре и на севере, +23+27, а на востоке и юге до +29 градусов.

17 июня на западе вероятны сильные осадки и грозы.

В воскресенье 19 июня градусы по всей стране поползут вверх - до +30-ти.