В Украину идет антициклон David: как изменится погода и когда вернется жара
Погода в Украине изменится уже 15 июня после того, как отступит атмосферный фронт и придет западноевропейский антициклон David.
Что будет с синоптической ситуацией дальше - читайте в нашем материале ниже.
За данным Наталки Диденко, атмосферный фронт проходит сегодня Украину.
Прогноз на 15 июня
Останется он 15 июня с периодическими грозовыми дождями - только в восточных областях Украины, в Крыму и на Запорожье.
"Еще местами происходят в среду незначительные локальные дожди в западных областях, коснутся осадки Житомирщины и Винницкой области", - предупредила синоптик.
В гидрометцентре прогнозируют, что 15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы обусловит сухую солнечную погоду.
В течение дня предполагается + 22 +26 градусов, в западных областях+18 + 24 градуса. Выше температура в южной части Украины, +26+29 градусов, на Запорожье чуть ниже.
Прогноз для Киева на завтра
15-го июня в Киеве предполагается солнечная малооблачная теплая погода. Температура воздуха завтра в течение дня + 24 градуса.
Смотрите ниже на карте гидрометцентра, что будет с погодой 15 июня.
Скриншот: meteo.gov.ua
Что дальше будет с погодой
По данным Укргидрометцентра, до конца рабочей недели в Украине ожидаются умеренные летние градуса, на западе +17+24, в центре и на севере, +23+27, а на востоке и юге до +29 градусов.
17 июня на западе вероятны сильные осадки и грозы.
В воскресенье 19 июня градусы по всей стране поползут вверх - до +30-ти.
Ранее мы писали, что Землю накроет сильной магнитной бурей.
Также синоптик рассказал, что весна 2022 в Киеве была уникальной.