В Україну йде антициклон David: як зміниться погода й коли повернеться спека
Погода в Україні зміниться вже 15 червня після того, як відступить атмосферний фронт і прийде західноєвропейський антициклон David.
Що буде з синоптичною ситуацією далі - читайте в нашому матеріалі нижче.
За даними Наталки Діденко, атмосферний фронт минає сьогодні Україну.
Прогноз на 15 червня
Залишиться він 15 червня із періодичними грозовими дощами - лише в східних областях України, в Криму та на Запоріжжі.
"Ще місцями походять у середу незначні локальні дощі в західних областях, торкнуться опади Житомирщини та Вінниччини", - попередила синоптик.
В гідрометцентрі прогнозують, що 15 червня у східній та південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи зумовить суху сонячну погоду.
Впродовж дня передбачається +22+26 градусів, у західних областях +18+24 градуси. Вище температура у південній частині України, +26+29 градусів, на Запоріжжі трохи нижче.
Прогноз для Києва на завтра
15-го червня у Києві передбачається сонячна малохмарна тепла погода. Температура повітря завтра протягом дня +24 градуси.
Дивіться нижче на карті гідрометцентру, що буде з погодою 15 червня.
Скріншот: meteo.gov.ua
Що далі буде з погодою
За даними Укргідрометцентру, до кінця робочого тижня в Україні очікуються помірні літні градуси - на заході +17+24, в центрі і на півночі, +23+27, а на сході та півдні до +29 градусів.
17 червня на заході ймовірні сильні опади й грози.
В неділю 19 червня градуси по всій країні поповзуть вгору - до +30-ти.
Раніше ми писали, що Землю накриє сильною магнітною бурею.
Також синоптик розповів, що весна 2022 в Києві була унікальною.