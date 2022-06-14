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В Україну йде антициклон David: як зміниться погода й коли повернеться спека

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Вівторок 14 червня 2022 19:28
В Україну йде антициклон David: як зміниться погода й коли повернеться спека Погода в Україні зміниться через антициклон (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже 15 червня після того, як відступить атмосферний фронт і прийде західноєвропейський антициклон David.

Що буде з синоптичною ситуацією далі - читайте в нашому матеріалі нижче.

За даними Наталки Діденко, атмосферний фронт минає сьогодні Україну.

Прогноз на 15 червня

Залишиться він 15 червня із періодичними грозовими дощами - лише в східних областях України, в Криму та на Запоріжжі.

"Ще місцями походять у середу незначні локальні дощі в західних областях, торкнуться опади Житомирщини та Вінниччини", - попередила синоптик.

В гідрометцентрі прогнозують, що 15 червня у східній та південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи зумовить суху сонячну погоду.

Впродовж дня передбачається +22+26 градусів, у західних областях +18+24 градуси. Вище температура у південній частині України, +26+29 градусів, на Запоріжжі трохи нижче.

Прогноз для Києва на завтра

15-го червня у Києві передбачається сонячна малохмарна тепла погода. Температура повітря завтра протягом дня +24 градуси.

Дивіться нижче на карті гідрометцентру, що буде з погодою 15 червня.

В Україну йде антициклон David: як зміниться погода й коли повернеться спека

Скріншот: meteo.gov.ua

Що далі буде з погодою

За даними Укргідрометцентру, до кінця робочого тижня в Україні очікуються помірні літні градуси - на заході +17+24, в центрі і на півночі, +23+27, а на сході та півдні до +29 градусів.

17 червня на заході ймовірні сильні опади й грози.

В неділю 19 червня градуси по всій країні поповзуть вгору - до +30-ти.

Раніше ми писали, що Землю накриє сильною магнітною бурею.

Також синоптик розповів, що весна 2022 в Києві була унікальною.

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