В Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы даты

Погода в Украине принесет сильные морозы, местами ожидаются снегопады. Ухудшения синоптических условий следует ждать уже со следующей недели, пока же в стране будет умерено холодно, а в некоторых областях на пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз и карты синоптиков на следующие пять дней - ниже в материале Styler .

"21 января днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометwентра.

По прогнозу Наталки Диденко, 21-22 января в Украине будет с периодическим снегом.

"Разве что в южной части без существенных осадков, а также на Востоке в воскресенье в основном сухо. Гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше порывистый!" - предупредила синоптик.

Температура воздуха 21 января днем будет в пределах 0... -4 градусов мороза, на юге +1... +5 градусов.

Что будет с погодой дальше

"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов!" - сообщила Диденко.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что сильные морозы вероятны 24-25 января. Самые сильные на западе и севере: днем до -8, ночью до -16 градусов. Снег возможен в понедельник на востоке, а во вторник - в западных областях.

Смотрите ниже карты гидрометцентра на следующие пять дней.

Скрин: Погода в Украине 21-25 января (meteo.gov.ua)