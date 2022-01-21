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В Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы даты

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Пятница 21 января 2022 06:30
В Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы даты Фото: Погода в Украине принесет морозы и снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильные морозы, местами ожидаются снегопады. Ухудшения синоптических условий следует ждать уже со следующей недели, пока же в стране будет умерено холодно, а в некоторых областях на пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз и карты синоптиков на следующие пять дней - ниже в материале Styler.

"21 января днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометwентра.

По прогнозу Наталки Диденко, 21-22 января в Украине будет с периодическим снегом.

"Разве что в южной части без существенных осадков, а также на Востоке в воскресенье в основном сухо. Гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше порывистый!" - предупредила синоптик.

Температура воздуха 21 января днем будет в пределах 0... -4 градусов мороза, на юге +1... +5 градусов.

Что будет с погодой дальше

"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов!" - сообщила Диденко.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что сильные морозы вероятны 24-25 января. Самые сильные на западе и севере: днем до -8, ночью до -16 градусов. Снег возможен в понедельник на востоке, а во вторник - в западных областях.

Смотрите ниже карты гидрометцентра на следующие пять дней.

В Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы датыВ Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы датыВ Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы датыВ Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы датыВ Украину движутся сильные морозы и снегопады: названы даты

Скрин: Погода в Украине 21-25 января (meteo.gov.ua)

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