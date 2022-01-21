ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі дати

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 06:30
В Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі дати Фото: Погода в Україні принесе морози і снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильні морози, місцями очікуються снігопади. Погіршення синоптичних умов слід чекати вже з наступного тижня, поки ж в країні буде помірно холодно, а в деяких областях на п'ятницю оголошено штормове попередження.

Прогноз і карти синоптиків на наступні п'ять днів - нижче в матеріалі Styler.

"21 січня вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

За прогнозами Наталки Діденко, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом.

"Хіба що в південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю в основному сухо. Ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, і далі поривчастий!" - попередила синоптик.

Температура повітря 21 січня вдень буде в межах 0... -4 градусів морозу, на півдні +1... + 5 градусів.

Що буде з погодою далі

"Надалі, з нового тижня в більшості областей України очікується посилення морозів!" - повідомила Діденко.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що сильні морози ймовірні 24-25 січня. Найсильніші на заході і півночі: вдень до -8, вночі до -16 градусів. Сніг можливий у понеділок на сході, а у вівторок - у західних областях.

Дивіться нижче карти Гідрометцентру на наступні п'ять днів.

В Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі датиВ Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі датиВ Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі датиВ Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі датиВ Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі дати

Скрін: Погода в Україні 21-25 січня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, як правильно поводитися на льоду, щоб не постраждати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі