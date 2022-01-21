В Україну сунуть сильні морози і снігопади: названі дати

Погода в Україні принесе сильні морози, місцями очікуються снігопади. Погіршення синоптичних умов слід чекати вже з наступного тижня, поки ж в країні буде помірно холодно, а в деяких областях на п'ятницю оголошено штормове попередження.

Прогноз і карти синоптиків на наступні п'ять днів - нижче в матеріалі Styler .

"21 січня вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

За прогнозами Наталки Діденко, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом.

"Хіба що в південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю в основному сухо. Ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, і далі поривчастий!" - попередила синоптик.

Температура повітря 21 січня вдень буде в межах 0... -4 градусів морозу, на півдні +1... + 5 градусів.

Що буде з погодою далі

"Надалі, з нового тижня в більшості областей України очікується посилення морозів!" - повідомила Діденко.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що сильні морози ймовірні 24-25 січня. Найсильніші на заході і півночі: вдень до -8, вночі до -16 градусів. Сніг можливий у понеділок на сході, а у вівторок - у західних областях.

Дивіться нижче карти Гідрометцентру на наступні п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 21-25 січня (meteo.gov.ua)